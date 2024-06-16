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Сербия — Англия. Прямая трансляция
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Беллингем — первый европеец, сыгравший на трёх крупных турнирах за сборную до 21-летия

Беллингем — первый европеец, сыгравший на трёх крупных турнирах за сборную до 21-летия
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем вышел в стартовом составе на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Сербией. Таким образом англичанин стал первым европейцем в истории, сыгравшим на трёх крупных турнирах до своего 21-летия, сообщает Opta Sports. Полузащитник сыграл на Евро-2020, чемпионате мира — 2022 и Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Перерыв
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    

Напомним, Беллингем в минувшем клубном сезоне-2023/2024 сыграл 42 матча, забил 23 мяча и отдал 13 голевых передач в составе мадридского «Реала». За сборную 20-летний футболист дебютировал в ноябре 2020 года в домашнем матче со сборной Ирландии (3:0). На данный момент у Беллингема 29 матчей за Англию, три забитых мяча и пять результативных передач.

Команды играют на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Орсато. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь Евро-2024
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