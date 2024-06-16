«Фенербахче» Моуринью хочет арендовать у «Атлетико» Жоау Феликса — Fanatik

«Фенербахче» заинтересован в приобретении нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса. Об этом сообщает турецкое издание Fanatik.

По данным источника, в переходе заинтересован лично новый главный тренер турецкой команды Жозе Моуринью. Он и его агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Феликса, собираются встретиться с футболистом «Атлетико», чтобы убедить его сменить команду. Отмечается, что в «Фенербахче» рассчитывают на аренду Жоау Феликса.

Напомним, минувший сезон 24-летний Жоау Феликс провёл в составе «Барселоны» на правах аренды. Он сыграл 44 матча во всех соревнованиях, в которых отметился 10 забитыми мячами и сделал шесть результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн.