Фото: российские флаги вывешены на трибунах стадиона матча Сербии с Англией на Евро-2024

Российские флаги вывешены на трибунах стадиона матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Сербии и Англии. Игра проходит на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Орсато. Матч начался в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче 0:1.

Фото: Кадр из трансляции

Последний раз сборные Сербии и Англии встречались в товарищеском матче в 2003 году. В том противостоянии английская национальная команда одержала победу со счётом 2:1.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Сербии и Англии, в группе C находятся Словения и Дания.