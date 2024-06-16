Эриксен высказался о своём первом матче на Евро после остановки сердца

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал итоги матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Германии, в котором датчане сыграли вничью с национальной командой Словении (1:1). Эта игра стала первой для Эриксена после остановки сердца в матче чемпионата Европы 2020 года со сборной Финляндии (0:1).

«Моя история на этом Евро отличается от той, которая приключилась со мной три года назад. К счастью, с тех пор прошло много матчей. С каждым разом я всё увереннее входил в игру и радовался, что могу играть. Матчи на чемпионатах Европы всегда особенные. Доволен своим голом, я никогда ещё не забивал на Евро. Я не думал ни о чём, кроме футбола. Рад, что смог помочь своей сборной», — приводит слова Эриксена пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча между сборными Словении и Дании завершилась со счётом 1:1. Кристиан Эриксен, забивший единственный гол датчан, был признан лучшим игроком матча.