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Эриксен высказался о своём первом матче на Евро после остановки сердца

Эриксен высказался о своём первом матче на Евро после остановки сердца
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Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал итоги матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Германии, в котором датчане сыграли вничью с национальной командой Словении (1:1). Эта игра стала первой для Эриксена после остановки сердца в матче чемпионата Европы 2020 года со сборной Финляндии (0:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Дания
0:1 Эриксен – 17'     1:1 Янжа – 77'    

«Моя история на этом Евро отличается от той, которая приключилась со мной три года назад. К счастью, с тех пор прошло много матчей. С каждым разом я всё увереннее входил в игру и радовался, что могу играть. Матчи на чемпионатах Европы всегда особенные. Доволен своим голом, я никогда ещё не забивал на Евро. Я не думал ни о чём, кроме футбола. Рад, что смог помочь своей сборной», — приводит слова Эриксена пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча между сборными Словении и Дании завершилась со счётом 1:1. Кристиан Эриксен, забивший единственный гол датчан, был признан лучшим игроком матча.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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