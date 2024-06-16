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Главный тренер сборной Дании Юльманн объяснил причины ничьей в матче ЧЕ со Словенией

Главный тренер сборной Дании Юльманн объяснил причины ничьей в матче ЧЕ со Словенией
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 со Словенией, который завершился со счётом 1:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Дания
0:1 Эриксен – 17'     1:1 Янжа – 77'    

«Я думаю, мы провели хороший первый тайм, но после 70-й минуты немного потеряли энергию. Нам не хватило интенсивности, и мы стали слишком пассивными. У нас было несколько хороших моментов, отличная контратака, которой мы не воспользовались. Энергия должна быть на протяжении всего матча.

Иногда, когда ты ведёшь в счете 1:0 и не забиваешь второй гол, в тебе что-то происходит. Вот почему так важно забить второй гол, а вы знаете футбол: когда ты не забиваешь второй гол, то могут произойти неприятные вещи», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

На 17-й минуте матча полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен вывел свою команду вперёд. Однако на 77-й минуте защитник сборной Словении Эрик Янжа сравнял счёт в матче — 1:1.

Национальные команды Словении и Дании на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Сербии и финалист предыдущего Евро-2020 сборная Англии, которые начали свой матч сегодня, 16 июня, в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 0:1.

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