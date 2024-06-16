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Ванья Дркушич рассказал, в чём сила сборной Словении

Ванья Дркушич рассказал, в чём сила сборной Словении
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Защитник «Сочи» и сборной Словении Ванья Дркушич прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Данией. Напомним, встреча завершилась вничью, со счётом 1:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Дания
0:1 Эриксен – 17'     1:1 Янжа – 77'    

«Это была моя первая игра на крупном турнире, и вначале я немного нервничал, но при поддержке наших болельщиков всё прошло легко. Наша самая большая сила — это атмосфера в команде и то, насколько мы связаны как команда. Мы показали это сегодня и получили результат, на который можем опираться», — приводит слова Дркушича пресс-служба УЕФА.

Национальные команды Словении и Дании на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Сербии и финалист предыдущего Евро-2020 сборная Англии.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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