Ванья Дркушич рассказал, в чём сила сборной Словении

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ванья Дркушич прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Данией. Напомним, встреча завершилась вничью, со счётом 1:1.

«Это была моя первая игра на крупном турнире, и вначале я немного нервничал, но при поддержке наших болельщиков всё прошло легко. Наша самая большая сила — это атмосфера в команде и то, насколько мы связаны как команда. Мы показали это сегодня и получили результат, на который можем опираться», — приводит слова Дркушича пресс-служба УЕФА.

Национальные команды Словении и Дании на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Сербии и финалист предыдущего Евро-2020 сборная Англии.