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Тренер сборной Словении назвал справедливым результат матча Евро-2024 с Данией

Тренер сборной Словении назвал справедливым результат матча Евро-2024 с Данией
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Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек высказался о результате матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, в котором его команда сыграла вничью со сборной Дании (1:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Дания
0:1 Эриксен – 17'     1:1 Янжа – 77'    

«Мы увидели два очень разных тайма. Считаю, что результат справедлив. Мы проявили к ним слишком много уважения в первом тайме, но затем раскрепостились и заиграли намного лучше. Нам противостояла очень хорошая команда, но мы сыграли наивно в эпизоде с пропущенным мячом.

Болельщики оказывают нам потрясающую поддержку. Я вижу столько улыбающихся лиц. Даже болельщики соперников проявляют уважение. Я рад видеть всё это и говорю всем спасибо», — приводит слова Кека пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча между сборными Словении и Дании завершилась со счётом 1:1. Кристиан Эриксен, забивший единственный гол датчан, был признан лучшим игроком матча.

Расписание матчей Евро-2024
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