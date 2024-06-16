Тренер сборной Словении назвал справедливым результат матча Евро-2024 с Данией

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек высказался о результате матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, в котором его команда сыграла вничью со сборной Дании (1:1).

«Мы увидели два очень разных тайма. Считаю, что результат справедлив. Мы проявили к ним слишком много уважения в первом тайме, но затем раскрепостились и заиграли намного лучше. Нам противостояла очень хорошая команда, но мы сыграли наивно в эпизоде с пропущенным мячом.

Болельщики оказывают нам потрясающую поддержку. Я вижу столько улыбающихся лиц. Даже болельщики соперников проявляют уважение. Я рад видеть всё это и говорю всем спасибо», — приводит слова Кека пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча между сборными Словении и Дании завершилась со счётом 1:1. Кристиан Эриксен, забивший единственный гол датчан, был признан лучшим игроком матча.