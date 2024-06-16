Расмус Хойлунд высказался о болельщиках Дании на матче со Словенией

21-летний нападающий сборной Дании Расмус Хойлунд высказался о поддержке болельщиков на матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 со Словенией.

«Это было очень круто. Мы чувствовали их на протяжении всего матча, особенно в начале. Это дало нам огромный импульс, и мы вышли на игру окрылёнными. Я признаю это и рад, что дебютировал в финальной стадии турнира», — приводит слова Хойлунда пресс-служба УЕФА.

Напомним, команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Национальные команды Словении и Дании на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Сербии и финалист предыдущего Евро-2020 сборная Англии.