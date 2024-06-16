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Расмус Хойлунд высказался о болельщиках Дании на матче со Словенией

Расмус Хойлунд высказался о болельщиках Дании на матче со Словенией
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21-летний нападающий сборной Дании Расмус Хойлунд высказался о поддержке болельщиков на матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 со Словенией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Дания
0:1 Эриксен – 17'     1:1 Янжа – 77'    

«Это было очень круто. Мы чувствовали их на протяжении всего матча, особенно в начале. Это дало нам огромный импульс, и мы вышли на игру окрылёнными. Я признаю это и рад, что дебютировал в финальной стадии турнира», — приводит слова Хойлунда пресс-служба УЕФА.

Напомним, команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Национальные команды Словении и Дании на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Сербии и финалист предыдущего Евро-2020 сборная Англии.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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