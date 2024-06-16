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Тен Хаг: в «МЮ» пришли к выводу, что у них уже работает лучший тренер

Тен Хаг: в «МЮ» пришли к выводу, что у них уже работает лучший тренер
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что ведёт переговоры о продлении контракта с «красными дьяволами».

«Я действительно веду переговоры о новом контракте с «Манчестер Юнайтед». Это непросто, нам ещё предстоит договориться об этом. Сказали ли мне в клубе о переговорах с Томасом Тухелем? Да. Но в итоге они пришли к выводу, что у них уже работает лучший тренер», — приводит слова тен Хага Voetbal Primeur.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» принял решение оставить тен Хага на посту главного тренера команды. Эрик тен Хаг возглавил манкунианцев летом 2022 года.

По итогам минувшего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место. Действующее трудовое соглашение с нидерландским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

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