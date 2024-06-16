Владимир Габулов высказался об игре сборной России в товарищеских матчах

Бывший голкипер национальной команды России Владимир Габулов высказался об игре российской сборной в товарищеских матчах после отстранения от международных соревнований.

«В нынешней ситуации не стоит говорить, что кто-то слабый, обсуждая уровень соперников. Сейчас прежде всего следует обратить внимание на то, как действует наша команда тактически, как они с точки зрения мастерства исполняют те моменты, которые возникают, насколько они мотивированы. Вот что важно. А это у нашей команды есть. Это действительно радует», — приводит слова Габулова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.