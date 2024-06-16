Министр спорта Татарстана: «Рубин» влился в элиту РПЛ, команда будет бороться за топ-5

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов высказался об игре «Рубина» в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также предположил, за какие места казанцы будут бороться в сезоне-2024/2025.

«Команда уже показывает зубы, особенно это было видно в финальной части чемпионата. Другие команды РПЛ с «Рубином» уже считаются, мы влились в элиту, как я считаю. Команда обросла мускулами. Поэтому был дан карт‑бланш тренеру, продлён контракт. Мы в Татарстане всегда ставим самые высокие цели, посмотрим, как выступит команда в следующем сезоне. Но, думаю, будем бороться за верхние места в чемпионате России, хотя бы топ‑5», — приводит слова Леонова «Матч ТВ».

Напомним, казанский «Рубин» в минувшем сезоне чемпионата России по футболу записал на свой счёт 42 очка. Команда из Татарстана заняла восьмое место в турнирной таблице.