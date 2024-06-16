Игорь Денисов отстранён от футбольной деятельности на год условно

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов, ныне являющийся тренером команды академии московского «Торпедо», на год условно отстранён от деятельности, связанной с футболом. Об этом сообщает официальный сайт Московской федерации футбола (МФФ).

«За неправомерное участие игрока «Торпедо» в матче отстранить от любой деятельности, связанной с футболом, тренера команды Денисова Игоря Владимировича на один год условно, наложить штраф в размере 15 тысяч рублей, а также оставить в силе присуждённое ранее поражение», — говорится в сообщении МФФ.

При этом за неправомерное участие одного из футболистов в мае этого года в игре с «Космосом» команде Денисова также было присуждено техническое поражение со счётом 0:3.

40-летний Игорь Денисов стал тренером академии московского «Торпедо» минувшей зимой. Он завершил игровую карьеру в 2019 году. Денисов в своей карьере выступал за санкт-петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи», а также за московские «Динамо» и «Локомотив». В составе «Зенита» Денисов стал трёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2011/2012), обладателем Кубка России (2009/2010), двукратным обладателем Суперкубка России (2008, 2011), обладателем Кубка УЕФА (2007/2008) и Суперкубка УЕФА (2008). С «Локомотивом» он стал чемпионом России (2017/2018) и двукратным обладателем Кубка России (2016/2017, 2018/2019).