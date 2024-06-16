Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберто Де Дзерби подписал контракт с «Марселем» — Николо Скира

Роберто Де Дзерби подписал контракт с «Марселем» — Николо Скира
Комментарии

Бывший главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби и «Марсель» подписали соглашение о назначении итальянца на аналогичный пост в французский клуб. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Де Дзерби подписал контракт сроком на три года. Сообщается, что президент «Марселя» Пабло Лонгория на протяжении трёх последних лет хотел, чтобы итальянец возглавил клуб.

Напомним, 18 мая Роберто Де Дзерби и «Брайтон» приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию. Де Дзерби возглавил английскую команду в сентябре 2022 года. По итогам текущего сезона чемпионата Англии «Брайтон» набрал 48 очков и занял 11-е место. Также «Брайтон» дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Роме».

Материалы по теме
«Марсель» заплатит «Брайтону» € 6 млн в качестве компенсации за переход Де Дзерби — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android