Роберто Де Дзерби подписал контракт с «Марселем» — Николо Скира

Бывший главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби и «Марсель» подписали соглашение о назначении итальянца на аналогичный пост в французский клуб. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Де Дзерби подписал контракт сроком на три года. Сообщается, что президент «Марселя» Пабло Лонгория на протяжении трёх последних лет хотел, чтобы итальянец возглавил клуб.

Напомним, 18 мая Роберто Де Дзерби и «Брайтон» приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию. Де Дзерби возглавил английскую команду в сентябре 2022 года. По итогам текущего сезона чемпионата Англии «Брайтон» набрал 48 очков и занял 11-е место. Также «Брайтон» дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Роме».