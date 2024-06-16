Буффон: спокойствие, с которым Италии удалось переломить ситуацию, было лучшим знаком

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о победе национальной команды в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024 с Албанией.

«Мы выступили хорошо, показав, что мы сбалансированная команда, обладающая индивидуальностью. Несмотря на шокирующий старт, который мог нас дестабилизировать, мы продолжали усердно работать в матче. Мы полностью заслужили победу.

Спокойствие, с которым нам удалось переломить ситуацию, было лучшим знаком. Всегда есть что улучшить: с чуть большей злобой и гневом мы, вероятно, не рисковали бы упустить принципиальную победу на 90-й минуте», — приводит слова Буффона Cope.es.

Напомним, игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер. Матч завершился победой сборной Италии со счётом 2:1.

В группе с Италией и Албанией также находятся Испания и Хорватия. Их очный матч прошёл вчера, 15 июня. Игра закончилась разгромной победой испанцев со счётом 3:0. Сборная Италии встретится с Испанией 20 июня в 22:00 по московскому времени.