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Главный тренер сборной Сербии Стойкович получил жёлтую карточку в матче с Англией на ЧЕ

Главный тренер сборной Сербии Стойкович получил жёлтую карточку в матче с Англией на ЧЕ
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Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович получил жёлтую карточку в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Англией. Игра проходит на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Орсато. Матч начался в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче 0:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    

Последний раз сборные Сербии и Англии встречались в товарищеском матче в 2003 году. В том противостоянии английская национальная команда одержала победу со счётом 2:1.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Сербии и Англии, в группе C находятся Словения и Дания.

Турнирная таблица матчей Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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