Тренер «Ротора» Бояринцев: путёвки в Первую лигу были достойны и мы, и «Новосибирск»

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев прокомментировал возвращение волгоградской команды в Мелбет Первую лигу. Клуб в ответном переходном матче одержал победу над «Новосибирском» со счётом 3:1 и добился повышения в классе. Первая встреча между командами завершилась вничью — 1:1.

«Я тоже от всей души поздравляю всех, кто причастен к команде. Думаю, получился хороший матч. Обе команды безусловно достойны этой путёвки, но она, к большому сожалению или к счастью, оказалась одна. Мы сегодня добились заслуженной победы», — сказал Бояринцев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, «Ротор» вернулся в Первую лигу спустя два сезона. Волгоградцы лишились прописки в лиге по итогам сезона-2021/2022, заняв 18-е место в итоговой турнирной таблице Первой лиги.