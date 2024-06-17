Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ротора» Бояринцев: путёвки в Первую лигу были достойны и мы, и «Новосибирск»

Тренер «Ротора» Бояринцев: путёвки в Первую лигу были достойны и мы, и «Новосибирск»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев прокомментировал возвращение волгоградской команды в Мелбет Первую лигу. Клуб в ответном переходном матче одержал победу над «Новосибирском» со счётом 3:1 и добился повышения в классе. Первая встреча между командами завершилась вничью — 1:1.

Россия - LEON-Вторая лига А . Стыковые матчи. 2-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
3 : 1
Новосибирск
Новосибирск
1:0 Сафронов – 5'     1:1 Ерохин – 11'     2:1 Сафронов – 31'     3:1 Сафронов – 90'    

«Я тоже от всей души поздравляю всех, кто причастен к команде. Думаю, получился хороший матч. Обе команды безусловно достойны этой путёвки, но она, к большому сожалению или к счастью, оказалась одна. Мы сегодня добились заслуженной победы», — сказал Бояринцев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, «Ротор» вернулся в Первую лигу спустя два сезона. Волгоградцы лишились прописки в лиге по итогам сезона-2021/2022, заняв 18-е место в итоговой турнирной таблице Первой лиги.

Материалы по теме
Стали известны все участники Первой лиги сезона-2024/2025
«Ротор» вернулся в Первую лигу, обыграв «Новосибирск» в стыковых матчах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android