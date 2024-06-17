Защитник сборной Дании Кристенсен установил рекорд Евро в матче со Словенией

Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 со Словенией отдал 89 передач со 100%-ной точностью. Такое количество передач с абсолютной точностью является рекордом на чемпионатах Европы. Об этом сообщает Opta.

По информации источника, никто из игроков, принимающих участие в чемпионатах Европы с 1980 года (начало подсчёта статистики), не отдавал такое количество передач со 100%-ной точностью.

На 17-й минуте матча полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен вывел свою команду вперёд. Однако на 77-й минуте защитник сборной Словении Эрик Янжа сравнял счёт в матче — 1:1.

Национальные команды Словении и Дании на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Сербии и финалист предыдущего Евро-2020 сборная Англии. В очном матче между этими командами победу одержала сборная Англии со счётом 1:0. Единственный мяч на счету полузащитника Джуда Беллингема.