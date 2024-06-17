Миколенко: говорил, что шотландцы победят Германию, но понял, что не смыслю в футболе
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Защитник сборной Украины Виталий Миколенко высказался о матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались Германия и Шотландия. Игра прошла 14 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Немцы выиграли с разгромным счётом — 5:1.
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10' 2:0 Мусиала – 19' 3:0 Хаверц – 45+1' 4:0 Фюллькруг – 68' 4:1 Рюдигер – 87' 5:1 Джан – 90+3'
Удаления: нет / Портеус – 44'
«Я был за шотландцев и говорил, что будет ничья или шотландцы победят, но я понял, что ничего не смыслю в футболе, потому что они даже не нанесли ни одного удара», — приводит слова Миколенко Goal.
Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.
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