Миколенко: говорил, что шотландцы победят Германию, но понял, что не смыслю в футболе

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко высказался о матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались Германия и Шотландия. Игра прошла 14 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Немцы выиграли с разгромным счётом — 5:1.

«Я был за шотландцев и говорил, что будет ничья или шотландцы победят, но я понял, что ничего не смыслю в футболе, потому что они даже не нанесли ни одного удара», — приводит слова Миколенко Goal.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.