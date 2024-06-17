Видео: болельщики сборной Сербии сожгли флаг Албании после провокации

Перед матчем 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Сербии и Англии фанатами был сожжён флаг Албании. Неизвестный провоцировал толпу сербских болельщиков, показывая им флаг Албании, после чего фанаты отобрали флаг и сожгли его.

Ниже можно ознакомиться с видео.

На 13-й минуте матча забил полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, переправив мяч в сетку ворот после подачи нападающего Букайо Саки. Этот гол оказался единственным в матче.

Последний раз сборные Сербии и Англии встречались в товарищеском матче в 2003 году. В том противостоянии английская национальная команда одержала победу со счётом 2:1.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Сербии и Англии, в группе C находятся Словения и Дания.