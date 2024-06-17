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Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча Евро-2024 между Сербией и Англией

Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча Евро-2024 между Сербией и Англией
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Атакующий полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча с Сербией в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    

Встреча между национальными командами завершилась победой сборной Англии со счётом 1:0. 20-летний Беллингем стал автором единственного гола англичан, переправив мяч в сетку ворот после подачи нападающего Букайо Саки.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Сборная Англии после победы над Сербией возглавила турнирную таблицу группы C. Помимо них, в группе находятся также Словения и Дания.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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