Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча Евро-2024 между Сербией и Англией

Атакующий полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча с Сербией в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Встреча между национальными командами завершилась победой сборной Англии со счётом 1:0. 20-летний Беллингем стал автором единственного гола англичан, переправив мяч в сетку ворот после подачи нападающего Букайо Саки.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Сборная Англии после победы над Сербией возглавила турнирную таблицу группы C. Помимо них, в группе находятся также Словения и Дания.