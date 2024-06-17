Кейн: Сербия таит в себе много угроз. Хорошо, что Англия сегодня выиграла

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Сербией. Напомним, англичане одержали минимальную победу — 1:0.

«Мы знали, что это будет сложная игра, Сербия таит в себе много угроз и имеет несколько хороших игроков. Они устроят вам настоящую битву, и я думаю, что мы справились с этим очень хорошо. Во втором тайме был момент, когда мы зажались в своей штрафной, и нам было трудно выбраться, но это была важная победа.

Это сложная игра. Это крепкая команда с хорошими игроками. Мы хорошо противостояли им, и это хорошо, что мы взяли три очка и продвинулись дальше. Хорошо, что мы сегодня выиграли», — приводит слова Кейна ВВС.