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Кейн: Сербия таит в себе много угроз. Хорошо, что Англия сегодня выиграла

Кейн: Сербия таит в себе много угроз. Хорошо, что Англия сегодня выиграла
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Сербией. Напомним, англичане одержали минимальную победу — 1:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    

«Мы знали, что это будет сложная игра, Сербия таит в себе много угроз и имеет несколько хороших игроков. Они устроят вам настоящую битву, и я думаю, что мы справились с этим очень хорошо. Во втором тайме был момент, когда мы зажались в своей штрафной, и нам было трудно выбраться, но это была важная победа.

Это сложная игра. Это крепкая команда с хорошими игроками. Мы хорошо противостояли им, и это хорошо, что мы взяли три очка и продвинулись дальше. Хорошо, что мы сегодня выиграли», — приводит слова Кейна ВВС.

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