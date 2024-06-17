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Сборные Сербии и Англии установили антирекорд Евро по ударам за матч с 1980 года

Сборные Сербии и Англии установили антирекорд Евро по ударам за матч с 1980 года
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В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года сборные Сербии и Англии смогли нанести за всю игру лишь 11 ударов в сторону ворот друг друга. Это наименьший показатель чемпионата Европы, начиная с 1980 года. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    

Игра между национальными командами Сербии и Англии проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Орсато. Встреча завершилась победой сборной Англии со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Джуд Беллингем, переправивший мяч в сетку ворот после подачи нападающего Букайо Саки.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Сербии и Англии, в группе C находятся Словения и Дания.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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