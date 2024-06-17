Беллингем прокомментировал победу сборной Англии над Сербией

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Сербией. Напомним, англичане одержали минимальную победу — 1:0. Джуд стал автором единственного забитого мяча.

«Это была хорошая игра. Сербия была хорошей, крепкой, сильной командой. Было важно, чтобы мы хорошо подготовились, и мы это сделали. Всё было сделано правильно, и мы знали свои роли. Мы придерживаемся собственных стандартов и играем с соперником, который перед нами. В команде царит позитив, и мы переходим к следующему сопернику», — приводит слова Беллингема пресс-служба УЕФА со ссылкой на ВВС.

Сборная Англии после победы над Сербией возглавила турнирную таблицу группы C. Помимо них, в группе находятся также Словения и Дания.