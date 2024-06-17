Евро-2024: результаты матчей 16 июня, турнирная таблица

14 июня 2024 года матчем Германия — Шотландия стартовал чемпионат Европы по футболу. Континентальное первенство проходит в Германии. В третий игровой день чемпионата Европы, 16 июня, состоялись три матча в группах C и D.

Результаты матчей чемпионата Европы, 16 июня:

Группа D. Польша — Нидерланды — 1:2;

Группа C. Словения — Дания — 1:1;

Группа C. Сербия — Англия — 0:1.

После 1-го тура турнирную таблицу группы C возглавляет сборная Англии, набрав три очка. У Дании и Словении по одному очку. Сербия — без набранных очков. В группе D три очка заработали Нидерланды. Польша — без набранных очков. Австрия и Франция стартуют сегодня, 17 июня.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.