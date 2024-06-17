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Евро-2024: результаты матчей 16 июня, турнирная таблица

Евро-2024: результаты матчей 16 июня, турнирная таблица
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14 июня 2024 года матчем Германия — Шотландия стартовал чемпионат Европы по футболу. Континентальное первенство проходит в Германии. В третий игровой день чемпионата Европы, 16 июня, состоялись три матча в группах C и D.

Результаты матчей чемпионата Европы, 16 июня:

Группа D. Польша — Нидерланды — 1:2;
Группа C. Словения — Дания — 1:1;
Группа C. Сербия — Англия — 0:1.

После 1-го тура турнирную таблицу группы C возглавляет сборная Англии, набрав три очка. У Дании и Словении по одному очку. Сербия — без набранных очков. В группе D три очка заработали Нидерланды. Польша — без набранных очков. Австрия и Франция стартуют сегодня, 17 июня.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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