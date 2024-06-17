Беллингем: чувствую, что могу изменить ситуацию в любой игре. Это не работа, а мечта

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем поделился эмоциями от забитого мяча в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Сербией. Напомним, англичане одержали минимальную победу — 1:0.

«Забивать в любой момент за сборную Англии — это очень здорово, особенно когда это приносит нам победу и три очка и, надеюсь, настраивает нас на хорошее выступление.

Мне просто нравится играть в футбол. Я воспринимаю каждую игру как отдельную, а не заглядываю слишком далеко в будущее. Я чувствую, что могу изменить ситуацию в любой игре. Я играю с бесстрашием, потому что это то, что я люблю делать. Это не работа, а удовольствие», — приводит слова Беллингема пресс-служба УЕФА.

Сборная Англии после победы над Сербией возглавила турнирную таблицу группы C. Помимо них, в группе находятся также Словения и Дания.