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Беллингем: чувствую, что могу изменить ситуацию в любой игре. Это не работа, а мечта

Беллингем: чувствую, что могу изменить ситуацию в любой игре. Это не работа, а мечта
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем поделился эмоциями от забитого мяча в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Сербией. Напомним, англичане одержали минимальную победу — 1:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    

«Забивать в любой момент за сборную Англии — это очень здорово, особенно когда это приносит нам победу и три очка и, надеюсь, настраивает нас на хорошее выступление.

Мне просто нравится играть в футбол. Я воспринимаю каждую игру как отдельную, а не заглядываю слишком далеко в будущее. Я чувствую, что могу изменить ситуацию в любой игре. Я играю с бесстрашием, потому что это то, что я люблю делать. Это не работа, а удовольствие», — приводит слова Беллингема пресс-служба УЕФА.

Сборная Англии после победы над Сербией возглавила турнирную таблицу группы C. Помимо них, в группе находятся также Словения и Дания.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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