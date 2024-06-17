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«Нам пришлось немного пострадать». Саутгейт — о матче Англии с Сербией на Евро-2024

«Нам пришлось немного пострадать». Саутгейт — о матче Англии с Сербией на Евро-2024
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Сербией. Напомним, англичане выиграли с минимальным счётом 1:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    

«Сборная Сербии — сильная команда. Нам пришлось немного пострадать, что, я думаю, действительно полезно для нас.

Я был действительно доволен большей частью игры, особенно в первом тайме. Мы хорошо владели мячом. Во втором тайме мы играли не совсем так, как нам нужно, но добиться победы и обеспечить результат, который у нас есть, действительно важно», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

На 13-й минуте матча забил полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, переправив мяч в сетку ворот после подачи нападающего Букайо Саки. Этот гол оказался единственным в матче.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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