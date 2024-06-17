Агент Кварацхелии: мы хотим уйти из «Наполи»

Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, заявил о желании футболиста покинуть неаполитанскую команду.

«Не хочу, чтобы люди думали, что Кварацхелия намерен остаться в «Наполи». Мы хотим уйти, но ждём окончания Евро-2024, чтобы не тревожить Хвичу. В приоритете — команда, которая играет в Лиге чемпионов», — приводит слова Джугели La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Хвича Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. В сезоне-2022/2023 он стал вместе с командой чемпионом Италии, а также был признан самым ценным игроком Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 80 млн.