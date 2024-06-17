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Отец Кварацхелии: я не хочу, чтобы Хвича оставался в «Наполи»

Отец Кварацхелии: я не хочу, чтобы Хвича оставался в «Наполи»
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Бадри Кварацхелия, отец нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, поделился мнением о будущем своего сына в неаполитанском клубе,

«Я не хочу, чтобы он оставался в «Наполи». В прошлом году сменилось три тренера, а играть в такой ситуации всегда сложно», — приводит слова Бадри Кварацхелии La Gazzetta dello Sport.

Ранее футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы Хвичи Кварацхелии, рассказал о желании расстаться с «Наполи» после окончания Евро-2024.

Напомним, Хвича Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. В сезоне-2022/2023 он стал вместе с командой чемпионом Италии, а также был признан самым ценным игроком Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 80 млн.

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