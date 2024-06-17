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Нидерланды впервые с Евро-2008 провели матч на крупном турнире без игроков «Аякса»

Нидерланды впервые с Евро-2008 провели матч на крупном турнире без игроков «Аякса»
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Сегодня, 16 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Нидерландов. Впервые с 2008 года и всего в 12-й раз в истории голландцы провели матч на крупном турнире без игрока «Аякса» в стартовом составе.

Напомним, встреча завершилась победой Нидерландов — 2:1.

На 16-й минуте форвард сборной Польши Адам Букса открыл счёт, замкнув подачу с углового. На 29-й минуте форвард Нидерландов Коди Гакпо сравнял счёт с передачи защитника Натана Аке. На 83-й минуте нападающий Ваут Вегорст вывел сборную Нидерландов вперёд — 2:1.

Национальные команды Польши и Нидерландов на Евро-2024 выступают в группе D. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Австрии и действующий вице-чемпион мира команда Франции.

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