Газзаев рассказал, как на Евро-2024 отражается отсутствие сборной России

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал комментарий по поводу отсутствия сборной России по футболу на чемпионате Европы — 2024.

«Сборная России всегда была конкурентоспособной командой во всех видах спорта, в том числе и в футболе. Мы помним чемпионат Европы 2008 года, на котором наша сборная взяла бронзовые медали, и чемпионат мира в 2018 году. Пользуясь случаем, напомню, что сборная СССР стала первой в истории чемпионом Европы. Наша страна всегда была конкурентоспособной на всех крупных международных турнирах во всех видах спорта. Это показывают результаты в зимних и летних видах спорта. Отсутствие наших сборных на крупных турнирах – это минус не только для нас, но и для всего мирового спортивного сообщества», — приводит слова Газзаева Metaratings.