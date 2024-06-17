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УЕФА открыл дело в отношении федерации футбола Албании после матча с Италией на Евро-2024

УЕФА открыл дело в отношении федерации футбола Албании после матча с Италией на Евро-2024
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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Албании за поведение болельщиков во время матча первого тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Италии.

Обвинения были выдвинуты из-за бросания на поле посторонних предметов, использования пиротехники, прорыв на футбольное поле и демонстрации провокационных сообщений.

Напомним, сборная Албании проиграла Италии со счётом 1:2. При этом, албанцам удалось забить самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы, отправив мяч в ворота итальянцев на 23-й секунде.

В следующем матче чемпионата Европы — 2024 сборная Албании встретится с национальной командой Хорватии. Матч состоится 19 июня, начало – 16:00 мск.

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