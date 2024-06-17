Далич раскритиковал Петковича за то, что тот пошёл бить пенальти с матче Испанией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич остался недоволен тем, что форвард команды Бруно Петкович вызвался бить пенальти в стартовом матче группового этапа Евро-2024 с Испанией (0:3).

«Пенальти исполняют Крамарич или Модрич, но и их не было на поле в тот момент. Петкович не должен был бить, потому что правило гласит, что игрок, заработавший пенальти, не должен его исполнять.

В команде есть иерархия, и он не должен бить пенальти. Нет ответственности, но я решу эту проблему», — приводит слова Далича Index.

15 июня состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались Испания и Хорватия, выступающие в группе В. Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Испания одержала победу со счётом 3:0.