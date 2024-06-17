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Далич раскритиковал Петковича за то, что тот пошёл бить пенальти с матче Испанией

Далич раскритиковал Петковича за то, что тот пошёл бить пенальти с матче Испанией
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич остался недоволен тем, что форвард команды Бруно Петкович вызвался бить пенальти в стартовом матче группового этапа Евро-2024 с Испанией (0:3).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

«Пенальти исполняют Крамарич или Модрич, но и их не было на поле в тот момент. Петкович не должен был бить, потому что правило гласит, что игрок, заработавший пенальти, не должен его исполнять.

В команде есть иерархия, и он не должен бить пенальти. Нет ответственности, но я решу эту проблему», — приводит слова Далича Index.

15 июня состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались Испания и Хорватия, выступающие в группе В. Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Испания одержала победу со счётом 3:0.

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