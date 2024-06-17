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Тренер сборной Сербии: мы не заслужили поражения в матче с Англией

Тренер сборной Сербии: мы не заслужили поражения в матче с Англией
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Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал поражение команды в матче с Англией на Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    

«Это был очень хороший матч, высокое качество от двух команд. Англия – очень хорошая, сильная команда, но мы сыграли очень смелую игру, показали тот стиль футбола, в который мы стремились играть. Нам удалось добиться того, чего мы хотели – контролировали мяч и заставили сборную Англии защищаться. Я горжусь тем, что мы не заслужили поражения, но мы собираемся продолжать.

Я, конечно, не удовлетворен результатом, но он есть, и у нас есть достаточно времени, чтобы отдохнуть и восстановиться. Мы собираемся сделать всё возможное в матче со Словенией – мы должны победить в этом матче», — приводит слова Стойковича официальный сайт УЕФА.

В следующем матче сборная Серии сыграет со Словенией. Матч состоится 20 июня.

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