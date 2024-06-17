Джан высказался по поводу парикмахера, ставшего официальным партнёром сборной Германии

Полузащитник сборной Германии Эмре Джан дал комментарий по поводу парикмахера для сборной Германии, который стал официальным партнёром команды на Евро-2024.

«Все хотят освежить прическу. Я не понимаю эту дискуссию о парикмахере. Мы все ходим в парикмахерскую.

Мне приходится стричься каждые несколько дней. С моим ростом волос прическа очень быстро становится неряшливой.

В центре внимания всегда футбол. Из-за этого мы не потеряем концентрацию. Все хотят хорошо выглядеть, и мы не отличаемся в этом плане», — приводит слова Джана Sky Sport Germany.

Напомним, в стартовом матче чемпионата Европы сборная Германии одержала убедительную победу в матче с национальной командой Шотландии — 5:1. Эмре Джан отметился забитым мячом.