Тен Хаг объяснил, почему Рашфорд и Грилиш не попали в сборную Англии на Евро-2024

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, почему Маркус Рашфорд и Джек Грилиш не попали в состав национальной команды Англии на чемпионат Европы по футболу – 2024.

«Грилишу и Рашфорду не хватало уровня в этом сезоне. А когда этого не хватает, вы рискуете не быть выбранным в свою страну», — приводит слова Тен Хага Daily Mail.

Напомним, в минувшем сезоне Рашфорд принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов и пять результативных передач. На счету Грилиша три гола и три результативные передачи в 36 играх.

Сборная Англии в одной группе на Евро-2024 выступает со Словенией, Данией и Сербией. В матче первого тура сборная Англии со счётом 1:0 обыграла Сербию.

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