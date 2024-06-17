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Джан — о Павловиче: мне жаль его, поговорю с ним после турнира

Джан — о Павловиче: мне жаль его, поговорю с ним после турнира
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Полузащитник сборной Германии Эмре Джан высказался по поводу центрального защитника Александара Павловича, вместо которого он отправился на Евро-2024.

Напомним, Павлович получил инфекцию, из-за которой покинул базу сборной Германии перед стартом турнира.

«Мне очень жаль его и я желаю ему скорейшего выздоровления. Мальчик определенно заслуживал того, чтобы быть здесь. Я не знаю его лично, но слышал, что он отличный парень. Думаю, в будущем он будет играть на многих турнирах. Я поговорю с ним после Евро», — приводит слова Джана Bayern & Germany.

Напомним, в стартовом матче чемпионата Европы сборная Германии одержала убедительную победу в матче с национальной командой Шотландии — 5:1. Эмре Джан отметился забитым мячом.

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