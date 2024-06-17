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«Наполи» жёстко ответил на слова представителей Кварацхелии о желании игрока покинуть клуб

«Наполи» жёстко ответил на слова представителей Кварацхелии о желании игрока покинуть клуб
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«Наполи» выступил с заявление по поводу ситуации вокруг грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Ссылаясь на заявления агента Кварацхелии Мамуки Джугели и его отца Бадри, «Наполи» напоминает, что у игрока есть контракт с клубом ещё на три года. Кварацхелия отсутствует на рынке. Не агенты и не отцы решают будущее игрока, имеющего контракт с командой, а клуб «Наполи»!!! Конец истории», — говорится в заявлении в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее футбольный агент игрока Мамука Джугели, а также отец Кварацхелии заявили, что игрок хочет покинуть итальянский клуб.

Напомним, Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. В сезоне-2022/2023 он стал вместе с командой чемпионом Италии, а также был признан самым ценным игроком Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов.

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