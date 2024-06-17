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Алексей Мамин продлил контракт с «Уралом»

Алексей Мамин продлил контракт с «Уралом»
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25-летний голкипер Алексей Мамин продлил контракт с «Уралом», сообщает пресс-служба команды.

«Воспитанник нашего клуба, уроженец Свердловской области голкипер Алексей Мамин подписал новый контракт с нашим клубом. В главной команде он дебютировал в прошлом сезоне, в котором провёл 8 матчей

Желаем Лёше уверенной игры и как можно больше «сухих» матчей!», — говорится на официальном сайте команды.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Мамин занял четвёртое место среди вратарей по предотвращённым голам.

Напомним, «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков после 30 матчей. По итогам двух переходных матчей за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне «шмели» проиграли «Акрону» со счётом 2:3 по сумме двух встреч и вылетели в Первую лигу.

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