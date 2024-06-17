Марадишвили не успеет восстановиться к началу следующего сезона РПЛ

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Константин Марадишвили, права на которого принадлежат «Локомотиву», не успеет восстановиться к старту следующего сезона Российской Премьер-лиги, сообщает генеральный директор команды Давид Мелик‑Гусейнов.

«Костя, как и Мамаду Майга — прим. «Матч ТВ», тоже продолжает реабилитацию. Но он получил травму чуть раньше, поэтому восстановится раньше. Сезон мы тоже начнем без него», — приводит слова Мелик‑Гусейнова «Матч ТВ».

24-летний Константин Марадишвили является игроком «Локомотива» и выступает за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что «Пари НН» получил приоритетное право выкупа полузащитника. Если желающих купить Марадишвили не найдётся, то летом 2025-го нижегородцы смогут арендовать игрока ещё на один сезон. Отметим, что после 27 сыгранных матчей в рамках Российской Премьер-Лиги «Пари НН» располагается на 11-м месте в турнирной таблице.