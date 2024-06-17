Семь фанатов сборной Сербии арестовали из-за драки с англичанами перед матчем на Евро-2024

Семь сербских болельщиков были арестованы после драки с англичанами в Германии перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2024, сообщает BBC.
По данным источника, в отношении одного из болельщиков возбуждено уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений.
Ранее сообщалось, что что столкновение между английскими и сербскими фанатами произошло в Гельзенкирхене (Германия). Его инициаторами стали болельщики сборной Англии, устроившие нападение на бар, где отдыхали сербы, в которых англичане начали бросать различные предметы.
Напомним, в матче первого тура сборная Англии обыграла Сербию со счётом 1:0. В следующем туре сборная Англии встретится Данией, а Сербия проведёт матч со Словенией.
Фанаты Англии и Сербии подрались перед матчем Евро-2024