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Семь фанатов сборной Сербии арестовали из-за драки с англичанами перед матчем на Евро-2024

Семь фанатов сборной Сербии арестовали из-за драки с англичанами перед матчем на Евро-2024
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Семь сербских болельщиков были арестованы после драки с англичанами в Германии перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2024, сообщает BBC.

По данным источника, в отношении одного из болельщиков возбуждено уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что что столкновение между английскими и сербскими фанатами произошло в Гельзенкирхене (Германия). Его инициаторами стали болельщики сборной Англии, устроившие нападение на бар, где отдыхали сербы, в которых англичане начали бросать различные предметы.

Напомним, в матче первого тура сборная Англии обыграла Сербию со счётом 1:0. В следующем туре сборная Англии встретится Данией, а Сербия проведёт матч со Словенией.

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