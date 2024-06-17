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Хвича Кварацхелия является главной трансферной целью тренера «ПСЖ» Луиса Энрике

Хвича Кварацхелия является главной трансферной целью тренера «ПСЖ» Луиса Энрике
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«ПСЖ» намерен подписать грузинского полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию, сообщает инсайдер Никола Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

Сообщается, что Кварацхелия является главной трансферной целью главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике в качестве нападающего.

Напомним, ранее агент и отец Кварацхелии заявили, что футболист хочет покинуть клуб. После этого «Наполи» выступил с заявлением, в котором они напомнил, что у футболиста есть действующий контракт с клубом и на данный момент он не продаётся.

Напомним, Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. В сезоне-2022/2023 он стал вместе с командой чемпионом Италии, а также был признан самым ценным игроком Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов.

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