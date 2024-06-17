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Дешам высказался по поводу заявлений своих игроков о политической ситуации во Франции

Дешам высказался по поводу заявлений своих игроков о политической ситуации во Франции
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий по поводу комментариев футболистов о предстоящих внеочередных выборах в стране.

Напомним, 9 июня президент Франции Эммануэль Макрон решил распустить Национальное собрание и провести досрочные выборы на фоне избирательного процесса в Европарламент. Первый тур пройдёт 30 июня, а второй — 7 июля.

«У каждого своё мнение. Что бы мы ни говорили, будут и плюсы, и минусы. Они футболисты, но они граждане Франции, и они не находятся вне ситуации, через которую проходит Франция. Здесь не нужно давать советов, здесь есть свобода говорить своими словами и по-своему. Мне предстоит многое решить в связи с завтрашним матчем. Идут дискуссии о политике, и на личном уровне я могу следовать только тому, что кажется мне наиболее важным. У французских граждан есть гражданский долг, и он очень важен. Я не собираюсь комментировать то, что говорят игроки. Они — граждане, они многое представляют», — приводит слова Дешама RMC Sport.

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