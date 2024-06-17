Тренер сборной Румынии высказался о предстоящем матче с Украиной на Евро-2024

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йордэнеску поделился ожиданиями от предстоящего матча с Украиной на Евро-2024.
«Я обещаю болельщикам – и говорю это очень искренне – что эта команда отдаст все силы на поле. Наши соперники с самого начала будут пользоваться нашим полным уважением, но мы хотим, чтобы все прошло хорошо, по-нашему, Румыния в последнее время не так хорошо выступала на чемпионате Европы, поэтому мы пытаемся выступить лучше, чем в прошлый раз. Мы пытаемся быть образцом для подражания для нашей молодежи. Мы уважаем их. Их тренер добился невероятных результатов, но когда наступает начало матча, многие вещи уже не имеют значения», — приводит слова Йордэнеску официальный сайт УЕФА.
Матч между Румынией и Украиной состоится 17 июня.
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