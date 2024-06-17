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Румыния — Украина. Прямая трансляция
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Тренер сборной Румынии высказался о предстоящем матче с Украиной на Евро-2024

Тренер сборной Румынии высказался о предстоящем матче с Украиной на Евро-2024
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Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йордэнеску поделился ожиданиями от предстоящего матча с Украиной на Евро-2024.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2012, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
7 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Спиридонов (Боченски, Антропов) – 01:38 (5x4)     1:1 Нискала (Павелски) – 03:09 (5x4)     2:1 Хедман (Гаврилин) – 13:51 (5x5)     3:1 Боченски (Спиридонов, Антропов) – 21:30 (5x5)     3:2 Мелешко – 22:11 (5x5)     4:2 Савченко (Руденко) – 29:31 (5x4)     5:2 Руденко (Уппер) – 32:23 (5x5)     6:2 Жайлауов (Полищук, Краснослободцев) – 37:02 (5x4)     7:2 Доус – 47:33 (5x5)    

«Я обещаю болельщикам – и говорю это очень искренне – что эта команда отдаст все силы на поле. Наши соперники с самого начала будут пользоваться нашим полным уважением, но мы хотим, чтобы все прошло хорошо, по-нашему, Румыния в последнее время не так хорошо выступала на чемпионате Европы, поэтому мы пытаемся выступить лучше, чем в прошлый раз. Мы пытаемся быть образцом для подражания для нашей молодежи. Мы уважаем их. Их тренер добился невероятных результатов, но когда наступает начало матча, многие вещи уже не имеют значения», — приводит слова Йордэнеску официальный сайт УЕФА.

Матч между Румынией и Украиной состоится 17 июня.

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