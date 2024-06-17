Рангник поделился ожиданиями от предстоящего матча Австрии с Францией на Евро-2024

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о предстоящем матче с национальной командой Франции на чемпионате Европы – 2024.

«Мы играем против одного из крупнейших, а может быть, и самых больших фаворитов турнира. Мы играем против вице-чемпионов мира и, определённо, против страны, у которой лучшая команда и лучшие нападающие. Нам нужно играть на своём лучшем уровне. Очень важно, чтобы мы были смелыми и были уверены в своих силах», — приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.

Матч между Австрией и Францией состоится 17 июня, начало – 22:00 мск. Напомним, в другом матче группы D сборная Нидерландов обыграла Польшу со счётом 2:1.

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