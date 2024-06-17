Расписание матчей Евро-2024 на 17 июня

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Сегодня, 17 июня, состоится четвёртый игровой день чемпионата Европы — 2024. Он вместит в себя три матча: сначала на поле выйдут представляющие группу E сборные Румынии и Украины, а в вечернее время состоятся две встречи: во втором матче группы E Бельгия встретится со Словакией, а позже 1-й тур для группы D завершится игрой национальных команд Франции и Австрии.

Расписание Евро-2024 на 16 июня:

Румыния — Украина. 16:00 мск.

Бельгия — Словакия. 19:00 мск.

Австрия — Франция. 22:00 мск.

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: