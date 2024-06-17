Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Словакия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Евро-2024 на 17 июня

Расписание матчей Евро-2024 на 17 июня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 июня, состоится четвёртый игровой день чемпионата Европы — 2024. Он вместит в себя три матча: сначала на поле выйдут представляющие группу E сборные Румынии и Украины, а в вечернее время состоятся две встречи: во втором матче группы E Бельгия встретится со Словакией, а позже 1-й тур для группы D завершится игрой национальных команд Франции и Австрии.

Расписание Евро-2024 на 16 июня:

Румыния — Украина. 16:00 мск.
Бельгия — Словакия. 19:00 мск.
Австрия — Франция. 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 19:00 МСК
Бельгия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: Австрия — Франция, Бельгия — Словакия, Румыния — Украина в футболе
Топ-матчи понедельника: Австрия — Франция, Бельгия — Словакия, Румыния — Украина в футболе

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android