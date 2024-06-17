Тен Хаг эмоционально высказался об игре Беллингема в 1-м матче Евро с Сербией

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг остался под впечатлением от игры атакующего полузащитника мадридского «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема после первого матча «трёх львов» на чемпионате Европы — 2024 с Сербией (1:0). Напомним, англичанин стал автором победного гола для своей команды в этом матче.

«Джуд Беллингем великолепен… Вы посмотрите на его игру – что он творит на поле?! Он – двигатель Англии. Он атакует, но никогда не упускает возможности и защищаться», — приводит слова тен Хага Sport Bible.

В следующем матче сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Сербия проведёт матч со Словакией. Обе игры пройдут 20 июня.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

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