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Президент «Интера» рассказал о будущем Лаутаро Мартинеса в клубе

Президент «Интера» рассказал о будущем Лаутаро Мартинеса в клубе
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Президент «Интера» Беппе Маротта рассказал, почему клуб до сих пор не объявил о новом контракте с нападающим Лаутаро Мартинесом.

«Продление контракта с Лаутаро практически завершено – осталась только его подпись. Это непросто, потому что он сейчас находится в расположении сборной Аргентины. Но вся другая работа по соглашению уже выполнена», – приводит слова Маротты TMW Radio.

Напомним, Лаутаро Мартинес выступает за итальянский клуб с лета 2018 года, когда был выкуплен у «Расинга» за € 23 млн. В нынешнем сезоне он забил 26 голов и сделал шесть голевых передач в 42 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского форварда в € 110 млн.

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