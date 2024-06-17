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Матс Хуммельс может продолжить карьеру в «Роме»

Матс Хуммельс может продолжить карьеру в «Роме»
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Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси попросил руководство клуба подписать шестерых новых игроков, сообщает журналист Даниэле Лонго в соцсетях.

Речь идёт о двух крайних защитниках, одном центральном, полузащитнике и двух нападающих.

В центре защиты тренер хотел бы видеть игрока, который соответствовал бы профилю Матса Хуммельса, именно поэтому клуб установил первые контакты с окружением 35-летнего немца. Футболист хочет остаться в Европе и попробовать свои силы за пределами родины, поэтому отклонил два предложения из Саудовской Аравии.

Напомним, Матс станет свободным агентом после того, как истечёт его действующий контракт с дортмундской «Боруссией». Стороны уже объявили, что не будут продолжать сотрудничество.

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