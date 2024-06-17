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Стал известен топ-клуб АПЛ, заинтересованный в трансфере Кварацхелии из «Наполи»

Стал известен топ-клуб АПЛ, заинтересованный в трансфере Кварацхелии из «Наполи»
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Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия интересен представителям английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, скауты «Челси» несколько раз посещали матчи «Наполи» для изучения Кварацхелии. Проблема в том, что лондонский клуб, как и «Наполи», в новом сезоне не будет выступать в Лиге чемпионов – то есть переход в «Челси» не соответствует требованиям самого игрока.

Напомним, основным претендентом на звезду сборной Грузии считается «ПСЖ». Ранее агент и отец Кварацхелии заявили, что футболист хочет покинуть клуб. После этого «Наполи» выступил с заявлением, в котором они напомнили, что у футболиста есть действующий контракт с клубом и на данный момент он не продаётся.

Отметим, Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. В сезоне-2022/2023 он стал вместе с командой чемпионом Италии, а также был признан самым ценным игроком Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Хвичи Кварацхелии в € 80 млн.

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