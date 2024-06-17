Супруга Андрея Лунина высказалась о возможном уходе голкипера из «Реала»

Жена голкипера «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина — Анастасия Лунина рассказала, что поддержит мужа, если ему придётся покинуть Испанию.

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«Мы очень любим Испанию, здесь очень дружелюбные люди, очень приветливые. Нам очень комфортно здесь.

Но если моему мужу придётся покинуть эту страну, то я, конечно, поддержу его, и мы поедем туда, куда нужно», – приводит слова Анастасии Madrid Xtra.

Ранее сообщалось, что Луниным интересуются «Ювентус», «Арсенал» и «Атлетико».

Ранее в СМИ появлялась информация, что окружение Лунина недовольно тем, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не доверил украинскому футболисту место в воротах в матче финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0).