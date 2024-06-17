Супруга Андрея Лунина высказалась о возможном уходе голкипера из «Реала»

Жена голкипера «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина — Анастасия Лунина рассказала, что поддержит мужа, если ему придётся покинуть Испанию.
«Мы очень любим Испанию, здесь очень дружелюбные люди, очень приветливые. Нам очень комфортно здесь.
Но если моему мужу придётся покинуть эту страну, то я, конечно, поддержу его, и мы поедем туда, куда нужно», – приводит слова Анастасии Madrid Xtra.
Ранее сообщалось, что Луниным интересуются «Ювентус», «Арсенал» и «Атлетико».
Ранее в СМИ появлялась информация, что окружение Лунина недовольно тем, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не доверил украинскому футболисту место в воротах в матче финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0).